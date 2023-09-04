Милош Бикович сменил имидж ради роли в новом проекте
35-летний сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович решил поэкспериментировать со своей внешностью и сменил имидж.
На своей странице в Instagram (владелец соцсети - компания Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещена) артист опубликовал фотографию, на которой демонстрирует новые цвет волос и стрижку.
Из шатена актер превратился в пепельного блондина с короткими волосами. Он пояснил, что перемены вызваны новой ролью в проекте.
«Новая роль, образ, риск и путешествие. Делюсь результатом, но не могу пока рассказать подробностей», — подписал публикацию в своем блоге знаменитость.
Кстати, ранее Милош Бикович официально представил общественности свою возлюбленную Ивану Малич. Новая пассия родом из Черногории и далеко от киноиндустрии, так как трудится в сфере юриспруденции.