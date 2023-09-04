Милош Бикович сменил имидж ради роли в новом проекте

35-летний сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович решил поэкспериментировать со своей внешностью и сменил имидж.

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На своей странице в Instagram (владелец соцсети - компания Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещена) артист опубликовал фотографию, на которой демонстрирует новые цвет волос и стрижку.

Из шатена актер превратился в пепельного блондина с короткими волосами. Он пояснил, что перемены вызваны новой ролью в проекте.

«Новая роль, образ, риск и путешествие. Делюсь результатом, но не могу пока рассказать подробностей», — подписал публикацию в своем блоге знаменитость.

runews24.ru