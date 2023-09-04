Умер актер Руди Кэрри

Ушел из жизни Руди Кэрри, актер театра, ТВ и кино. Об этом сообщили в аргентинской Ассоциации актеров.

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Как уточнено, артист скончался в минувшую пятницу в Бразилии, где проживал последние несколько лет, на 86-м году жизни.

Кэрри родился в 1937 году в Лухане, Аргентина.

На ТВ дебютировал в 60-х, стремительно сделав себе имя. Играл в театре и на больших экранах, в "мыльных операх" и жанровых проектах. В фильмографии - "Шедевры ужаса", "Роза… далеко", "Таксист", "Моя сладостная влюбленность", "Пылающая земля", "Мой дорогой племянник", "Театр как театр", "История большого города", десятки других.

Обладая характерным голосом, часто выступал в качестве закадрового рассказчика.