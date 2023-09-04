Умерла актриса из "Клуба безбашенных" Нэнси Буирски

На Манхэттене в Нью-Йорке скончалась американская кинематографистка Нэнси Буирски, на счету которой множество наград и номинаций, включая "Эмми" и приз Венецианского МКФ.

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Буирски - продюсер, режиссер, сценаристка, фотограф и актриса, известная, в частности, по биографической драме "Клуб безбашенных". Это картина 2009 года с Райаном Филиппом в главной мужской роли, рассказывающая реальную историю нескольких фотографов в ЮАР времен апартеида.

Об уходе артистки, помимо прочего - основательницы и бывшего многолетнего директора фестиваля Full Frame Doc, сообщили в ее продюсерской компании Augusta Films.

Нэнси Флоренс Буирски родилась 24 июня 1945 года. С отличием окончила университет. До середины 90-х работала фотографом и редактором международного отдела The New York Times. В 1994-м получила Пулитцеровскую премию - за фото обездоленного суданского ребенка.