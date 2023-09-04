Элизабет Олсен объяснила, почему взяла перерыв от фильмов Marvel

Последние четыре года я снималась только у Marvel. Дело не в том, что я не хочу, чтобы меня ассоциировали только с Алой Ведьмой. Но я чувствую, что мне нужно восстановить другие части для баланса. Сейчас я очень хочу сниматься в других фильмах. И я надеюсь, что некоторые из них станут подходящими для меня картинами. Мне просто нужны другие герои в моей жизни. Нельзя всю жизнь играть одного и того же персонажа.