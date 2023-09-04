Умер актер Александр Топольсков

4 сентября ушел из жизни советский и российский актер театра, кино и ТВ Александр Топольсков.

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Топольсков, дебютировавший на экранах в середине 90-х годов, известен по роли Вити в сериале "Ростов-папа", сыграл в "Дневнике убийцы" и Борцова в телефильме по Чехову "На большой дороге".

На сценическом счету заслуженного артиста России - Лиходеев в "Мастере и Маргарите", Яичница в "Женитьбе", Замухрышкин в "Игроках", Пищик в "Вишневом саде", другие образы.

Топольсков родился 8 марта 1950 года. Окончил Ростовское училище искусств по специальности "артист театра и кино". Работал в Ашхабадском Русском драматическом театре имени Пушкина. С 1974-го служил в Таганрогском Чеховском театре. Звание заслуженный артист РФ получил в 1999-м.