Умер актер Анджей Заячковский

Скончался Анджей Заячковский, режиссер, актер и сценарист. Некролог опубликован на Wyborcza.

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Артист умер в родной Варшаве на 87-м году жизни. Причина не названа.

Анджей Заячковский получил профильное образование в Академии исполнительских искусств в Праге, закончив факультет кино и телевидения, первую славу стяжал в 80-х годах. Вехой для артиста стала лента "Рабочие '80" - о забастовке на судоверфи в Гданьске в 1980 году.

Фильм взял ряд международных наград. Награждены были и другие ленты Заячковского - как на национальном уровне, так и на интернациональных фестивалях.