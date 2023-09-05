Умерла актриса Гейл Ханникат

Ушла из жизни Гейл Ханникат, актриса кино и ТВ, на счету которой семь десятков проектов.

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Гейл сыграла Ирэн Адлер в "Приключениях Шерлока Холмса" 1984-го, в "Трудно быть богом" Флейшманна, Ванессу Бьюмонт в "мыльной опере" "Даллас", леди Белтэм в "Фантомасе" 1980-го. Плюс на ее счету сериал по "Марсианским хроникам" Брэдбери и образ царицы Александры Федоровны в "Падении орлов".

Об уходе 80-летней артистки сообщает The Guardian.

Гейл Ханникат родилась в 1943 году в Форт-Уэрте, Техас. Закончила Калифорнийский университет. В 60-х годах начала карьеру модели, в 1966-м дебютировав как актриса - на ТВ и в культовых "Диких ангелах" Кормана.