Умер актер Константин Арефьев

4 сентября скончался Константин Арефьев, советский и российский актер, режиссер, сценарист, художник-мультипликатор, монтажер.

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Арефьев снял мультфильмы "Иван-Хуан", Popcorn, "Крылья для друга", "Рыбак и его душа", "По Мыху", фильм "Кто я такой?", как художник работал над фэнтези-притчей "Ночи полнолуния".

Как актер снялся в экспериментальных лентах "Пасечник" 1991 года и "Психическая атака на Советы" того же года, оба фильма - проекты режиссера Дмитрия Фролова. В "Атаке" Арефьев был также аниматором.

Арефьев родился 8 июля 1964 года. В 1986-1990 годах учился в ленинградском Институте киноинженеров, в 1993-1995 годах - на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве.

Работал художником компьютерной графики в Москве, участвовал в оформлении каналов ОРТ, РТР и ТВЦ, изготовлении клипов, рекламных роликов и другой видеопродукции, в создании визуальных эффектов для игровых фильмов "Русский бунт", "Звезда" и других.

Сотрудничал со студией "Пилот", работал аниматором в студиях "Вигана" и "Союзмультфильм".