Как встреча с женой спасла Роберта Дауни-младшего

Весь мир знает его, как «Железного человека», настоящего джентльмена и примерного семьянина.

© Eva.ru

Но жизнь Роберта Дауни-младшего, скорее всего, к этому моменту уже оборвалась, если бы он не встретил женщину, которая спасла его и подарила новый смысл.

Видео дня

Попытка номер три

Eva.ru

В Голливуд Роберт попал, когда ему было всего три года. Снявшись в эпизодической роли, ребенок быстро «заболел» кино. Он жил в городе Ангелов, взрослел рядом с киностудиями, то и дело посещал кастинги, а вместе с ними вечеринки и веселые компании.

В одной из них Роберту предложили попробовать наркотики, так делали все, Дауни-мл. не видел в этом проблемы. Он уже снимался в кино, а в 1992 году даже был номинирован на «Оскар».

В личной жизни все складывалось прекрасно: у актера завязался роман с Сарой Джессикой Паркер. Но зависимость портила все: Роберт уже не мог контролировать себя, устраивал дебоши на площадке, то и дело становился фигурантом скандалов и отправлялся в полицейский участок. Его с позором увольняли из проектов, а Сара поняла, что ее любовь не сможет спасти артиста.

Уходя, они обняла Роберта и призналась, что ей остается надеяться на чудо в его жизни. Впрочем, Дауни недолго был одинок. В 1992 году актер встретил Дебору Фальконе и уже через 42 дня романа влюбленные поженились. Девушка была уверена, что сможет изменить Роберта. У пары родился сын Индио, но актер снова и снова срывался.

Через 8 лет брака Дебора приняла решение развестись с Дауни-младшим, а его карьера зашла в тупик. Он был почти на дне, когда Джордж Клуни позвал Роберта сняться в фильме «Готика». Дауни-мл. словно чувствовал, что эта картина навсегда изменит его жизнь. И не ошибся.

Ультиматум

Eva.ru

В первый же день на съемочной площадке он столкнулся с продюсером по имени Сьюзан и пропал. Так быстро, с первого взгляда, Роберт не влюблялся никогда. Он тут попытался пригласить Сьюзан Левин на свидание, но она лишь рассмеялась: наркозависимый актер в процессе развода не казался ей удачным вариантом даже для мимолетного романа.

Девушка росла в совсем другой среде, она много училась и была сосредоточена на работе — типичная «хорошая девочка». Роберт же не сдавался. Раз за разом он звал Левин поужинать, а спустя два месяца отказов взмолился проехаться с ним к океану.

Сьюзан сжалилась и села в машину Дауни-мл. По дороге они купили пару бургеров и газировку, а оказавшись на пляже, Роберт достал с заднего сиденья пакет с веществами и, глядя девушке в глаза, выкинул их в океан.

Левин была впечатлена. Она наконец-то согласилась поужинать с Робертом, но поставила ультиматум: любой срыв и их роман тут же закончится. Дауни-мл. кивнул и… завязал с веществами навсегда.

Команда Дауни

Eva.ru

Спустя два года, в 2003 году, Роберт и Сьюзан поженились, а в 2011 году впервые стали родителями. Долгое время они придерживались правила: чтобы ни случилось, не расставаться больше, чем на 2 недели.

Но выполнять это было так не просто: и Левин, и Роберт постоянно были заняты в разных проектах. Тогда супруг предложил жене основать компанию «Команда Дауни», чтобы работать над одним и тем же фильмом вместе.