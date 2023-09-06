Умерла актриса Марсия Де Русс

Скончалась американская актриса кино и ТВ Марсия Де Русс.

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Миниатюрная артистка, рост которой немногим превышал 130 см, в первую очередь известна по шоу канала HBO "Настоящая кровь"(True Blood).

Сериал стартовал в 2008 году, немедленно став культовым, и продолжался семь сезонов. Де Русс сыграл в проекте неизлечимо больную доктора Патрицию Людвиг. Ее персонаж появляется во втором, третьем и заключительном сезонах программы.

Про уход актрисы сообщили в ее агентстве Beverly Hecht. Причиной смерти 70-летней женщины названа продолжительная болезнь.