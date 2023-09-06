Умерла соратница Дэвида Линча Фрэнни Ли
Ушла из жизни Фрэнни Ли, американская актриса, художница, художник по костюмам, декоратор и художник-постановщик.
Ли работала как постановщик с Дэвидом Линчем над его "Индустриальной симфонией №1", занималась костюмами в "Суини Тодде" 1982-го, работала над образами героев культовых лент "Братья Блюз"и "Яйцеголовые".
В кинопортфолио Ли порядка четверти сотни проектов, его театральный раздел еще более впечатляющий.
За карьеру Ли выиграла несколько премий "Тони" (театральный аналог "Оскара"), Drama Desk Awards и дважды номинировалась на "Эмми" за шоу "Субботним вечером в прямом эфире".
Артистка, сделавшая себе имя на Бродвее еще в 70-е годы, скончалась во Флориде на 82-м году жизни. Как сообщила СМИ ее дочь Стэйси, причиной стала непродолжительная болезнь. Характер недуга не уточнен.