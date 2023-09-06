Умерла соратница Дэвида Линча Фрэнни Ли

Ушла из жизни Фрэнни Ли, американская актриса, художница, художник по костюмам, декоратор и художник-постановщик.

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Ли работала как постановщик с Дэвидом Линчем над его "Индустриальной симфонией №1", занималась костюмами в "Суини Тодде" 1982-го, работала над образами героев культовых лент "Братья Блюз"и "Яйцеголовые".

В кинопортфолио Ли порядка четверти сотни проектов, его театральный раздел еще более впечатляющий.

За карьеру Ли выиграла несколько премий "Тони" (театральный аналог "Оскара"), Drama Desk Awards и дважды номинировалась на "Эмми" за шоу "Субботним вечером в прямом эфире".