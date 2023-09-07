Всеволод Абдулов: что случилось с самым близким другом Высоцкого

Петюня Соловьев, персонаж из культового фильма "Место встречи изменить нельзя", до сих пор вызывает у зрителей чувство отвращения.

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В сцене, где он, будучи в засаде, струсил и отпустил опасного преступника Фокса, Петюня проявил свою трусость, что оставило неприятное впечатление. Однако, это лишний раз подчеркивает невероятный талант Всеволода Абдулова, исполнившего эту роль.

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В реальной жизни актер был абсолютной противоположностью подлого оперативника.

Как Высоцкий помог Абдулову

Всеволод Абдулов родился в интеллигентной актерской семье. Его отец, Осип Абдулов, был известным артистом, а мать, Елизавета Метельская, служила в столичном театре для детей. В доме Абдуловых часто бывали многие советские знаменитости, такие как Фаина Раневская, Евгений Вахтангов, Ростислав Плятт и другие. Всеволод буквально вырос в окружении звезд тех лет. Поэтому неудивительно, что после окончания школы он решил стать актером.

Его мечтой было поступить в школу-студию МХАТ. Всеволод подал документы в 3 театральных вуза, но единственным, куда его не приняли, оказался МХАТ. Именно в этот момент он познакомился с Владимиром Высоцким, который поделился с ним несколькими хитростями актерской игры. Благодаря советам и поддержке нового друга, Всеволод все-таки поступил в студию. Впоследствии Владимир Высоцкий стал самым близким и верным другом Всеволода Абдулова. В отличие от многих, Абдулов не использовал смерть Высоцкого для пиара, а остался безмолвным в своей искренней скорби.

Роковая авария

За всю свою карьеру Всеволод Абдулов сыграл в массе спектаклей и снялся в десятках кинолент. Но больше всего он занимался озвучкой иностранных фильмов и мультипликации. Так именно его голос слышен в «Гарри Поттере», «Властелине колец», «Скале Фрэгглов», «Человеке дождя», «Списке Шиндлера», «Робине Гуде», «Чипе и Дейле», «Приключениях мишек Гамми», «Черном плаще», «Черепашках-ниндзя» и многих других. Дубляж и различные радиопостановки стали для актера настоящим спасением после несчастного случая, который произошел с ним в 1977 году.

Тогда Абдулов находился по работе в Азербайджане. Неподалеку от столицы республики Баку у автомобиля, в котором ехал Всеволод Осипович, взорвалось колесо. Машина несколько раз перевернулась. Актер получил серьезные травмы и впал в кому. Больше 20-ти дней сознание не возвращалось к нему. Но даже после того, как Абдулов пришел в себя, долгое время он балансировал между жизнью и смертью. Некоторые вообще не верили в то, что он когда-то поправиться. Тем не менее чудо все-таки случилось. Медленно, но верно артист восстанавливался, а позже даже вернулся в профессию.

Однако последствия той аварии давали знать о себе всю оставшуюся жизнь. В частности это коснулось памяти. Абдулов, поняв, что рано или поздно он может подвести своих партнеров по сцене, стал реже сниматься в кино и играть в театре, а взялся за закадровую работу.

О женщинах или хорошо, или никак

Всеволод Абдулов никогда не был обделен женским вниманием. Он рано женился, на студентке Бауманки. В том браке у него родилась дочь Юлия. Однако, прожив совсем недолго вместе, супруги развелись. Несмотря на то, что у актера, в том числе и после развода, часто случались романы, Юля всегда относилась к отцу с большой теплотой. До последних дней между отцом и дочерью сохранялись дружеские отношения. Возможно, так сложилось благодаря тому, что Абдулов ни разу не отозвался плохо ни о своей бывшей жене, ни о других женщинах, которые были в его жизни. Он считал подобное поведение недостойным. Актер вообще предпочитал не говорить о личном, и тем более терпеть не мог обсуждать других людей в их отсутствие.

Без званий

Всеволод Абдулов ушел в мир иной в 2002 году. Всего 5 месяцев он не дотянул до своего 60-летия. Причиной смерти врачи назвали оторвавшийся желудочный тромб. Примечательно, что такой известный актер, всю свою жизнь посвятивший кинематографу, так и не удостоился ни одного звания. Не стал он ни народным артистом, ни заслуженным.