Во время работы над новым проектом умер оператор Мортеза Пурсамади

На 72-м году жизни скончался Мортеза Пурсамади, именитый иранский оператор, оператор-постановщик и фотограф, работавший над игровыми и документальными картинами и сериалами.

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Об этом сообщает IRNA. Отмечено, что артист скончался в разгар работы над своим новым проектом.

Карьера Пурсамади стартовала в 1982 году с короткометражки "Дерево". Далее - десятки картин: "Среда, 9 мая", "Тегеран, 7 утра", "Мистический Иран", "Колокол", "Тише… девочки плачут", "Олимпиада в лагере", "Мираж".