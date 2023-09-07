От славы секс-символа к забвению: что стало с Элизабет Шеннон

Сегодня исполняется 50 лет звезде «Американского пирога» и других молодежных комедий начала нулевых Элизабет Шеннон.

Элизабет Шеннон родилась в 1973 году в Хьюстоне, штат Техас. Ее отец - ливанец-сириец по происхождению, а мать имеет европейские и индейские корни. Детство будущей актрисы было бедным и прошло в городке Уэйко. Несмотря на статус семьи, Элизабет хорошо училась в школе и посещала множество различных секций. Так, девочка занималась балетом, чечеткой, теннисом, где добилась определенных успехов.

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В 17 лет Шеннон решила круто изменить жизнь и укатила в Нью-Йорк. Обладая незаурядными внешними данными, она легко прошла отбор в модельное агентство. Элизабет снималась в рекламе, в мужских журналах (Playboy, Maxim), музыкальных клипах. Например, ее можно увидеть в видеоклипе Энрике Иглесиаса «Be with You».

Поднабравшись опыта в модельном бизнесе, Шеннон решает попробовать себя в актерской стезе. После нескольких эпизодических ролей в 1996 году Элизабет дебютировала в большом кино, сыграв в фильме ужасов «Снеговик» Майкла Куни.

Казалось бы, удача наконец-то повернулась лицом к амбициозной красотке, но следующую большую роль она получила лишь в 1999 году. Шеннон пригласили на роль чешки Нади в комедию «Американский пирог».

Но у бешенной популярности оказалась и обратная сторона медали. Шеннон не получала никаких серьезных ролей, и вскоре так устала от образа актрисы откровенных сцен, что ушла из большого кино.

Сейчас Элизабет в основном занимается благотворительностью. Ее фонд «Мстители за животных» помогает домашним любимцам, пострадавшим от жестокого обращения. Также Шеннон профессиональный и успешный игрок в покер. Красотка не раз забирала гран-при крупных карточных турниров. Также бывшая звезда молодежного кино ведет блог в социальных сетях. Несмотря на то, что Элизабет выкладывает только скромные кадры, за ее жизнью следят почти полмиллиона человек.