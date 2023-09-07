Умер обладатель трех "болливудских "Оскаров" Санджай Верма

Варма - один из самых уважаемых в Болливуде звукорежиссеров и монтажеров с фильмографией в несколько десятков пунктов. Артист начинал в 80-х годах, и ряд его работ хорошо известен нашему зрителю. Среди них классические боевики Рошана "Жажда мести" и "Кишан и Кинхайя", "Влюбленный король" с Шах Рукх Кханом, "Правда и ложь" с Риши Капуром.