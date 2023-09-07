«Умер бы от страха»: Охлобыстин о съемках Пересильд в космосе

Актер Иван Охлобыстин заявил, что "умер бы от страха", если бы участвовал в съемках фильма "Вызов" на МКС. Его слова приводит издание "Утро.ру".

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Актер также выразил восхищение стойкостью и самоотверженностью актрисы Юлии Пересильд, сыгравшей в фильме главную роль.

По его словам, не потерять самообладания, находясь "заваренной в железной бочке не пойми где" - это высшая форма профессионализма.

"Я бы там умер от страха, если бы выдержал перегрузки", - признался он.