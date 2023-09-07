Лиза Моряк — о материнстве, эскорте и работе с мужем

Второй сезон сериала «Жизнь по вызову» о закулисье индустрии интим-услуг вышел в онлайн-кинотеатре KION. На экран вернулись многие персонажи первого сезона, включая Настю, которую сыграла Лиза Моряк.

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В интервью «Газете.Ru» актриса рассказала о съемках через месяц после родов, первом опыте материнства и отношении к откровенным сценам.

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- Вы начали сниматься во втором сезоне "Жизни по вызову" практически через месяц после родов. Почему решили так быстро вернуться к работе? Насколько сложно это было?

- Как это обычно бывает, нам кажется, что любые жизненные обстоятельства дадутся нам легко. Когда я еще не была мамой, думала, что сейчас рожу - и быстренько выйду на площадку. К сожалению, социум никак не готовит женщину к тому, что с появлением ребенка ее жизнь делится на до и после.

Все говорят, что младенец только ест и спит. На самом деле это совсем не так. Когда мне озвучили сроки, в которые будет сниматься второй сезон, я подумала: "У меня будет месяц - думаю, восстановлюсь". Поэтому подтвердила свое участие - и в итоге под эти даты собрали всех артистов. То есть еще до того момента, как я стала мамой, но когда уже была беременной, знала, что съемки будут в апреле, - и согласилась. И только родив, поняла, что тот ответ был от неопытности.

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Сейчас осознаю, что не совершила подвиг, но приложила максимум усилий, чтобы играть и общаться с людьми. Потому что женщина, которая родила месяц назад, еще находится под действием гормонов - это гормональная перестройка, лактация. Я столкнулась с множеством трудностей, но справилась. И сейчас, когда малышке полгода, рада, что проект состоялся именно так, - потому что такой прекрасной, пышногрудой и аппетитной Лизы Моряк еще никто не видел.

- Отталкиваясь от своего опыта, через сколько времени после родов вы бы рекомендовали актрисам возвращаться к съемкам?

- Я бы сказала, от шести месяцев. Да, понятно, можно сидеть в декрете и год, и два, и три - в зависимости от желаний и потребностей. Но если говорить про физическую форму и состояние здоровья, за полгода женщина может восстановиться. Понятно, что речь идет не о той форме, в которой она была до родов, но за полгода можно прийти в форму, которая будет нравиться самой женщине.

- Как вы готовились к роли?

- В моем случае подготовка к роли была трепетная и тщательная, так как я только родила. Хотела выглядеть в кадре сногсшибательно, чтобы никто из зрителей не понял, что стала чуть-чуть другой. Мне хотелось быть той Настей, которая была в первом сезоне, — молодой. Не то чтобы я постарела во втором сезоне. (смеется). Просто хотелось быть более юной, с задоринкой в глазах, чтобы мой образ считывался и нравился зрителю. Поэтому мы делали много проб грима и даже сменили одного художника, так как я хотела быть необычайно сексуальной в кадре. К счастью, мой муж (режиссер сериала Сарик Андреасян - "Газета.Ru") позволил мне самой что-то доработать - например, образы героини.

В сериале будет образ, где я в смокинге, на мне бабочка, а под пиджаком ничего нет. Эту идею я украла у Блейк Лайвли. Получилось на самом деле роскошно, меня в тот день фотографировали, и я уже знаю, как это будет смотреться в кадре, — просто вау!

- Что для вашей героини изменится во втором сезоне? Будет ли ее больше в кадре?

- Когда я была на премьере первой серии первого сезона "Жизни по вызову", ко мне подходили люди и поздравляли меня. Они думали, что вся история будет строиться на Насте, что она — главная героиня. К сожалению, после первой серии у меня было несколько появлений в третьей и четвертой, но на этом история моей героини заканчивается. Очень многие зрители писали мне в соцсетях, что хотели бы продолжение, да и на фокус-группах людям интересно было увидеть развитие героини. В тандеме с Сариком мы заявили ее очень ярко. Все-таки у нас с ним есть химия - считаю, что очень ярко получается везде, где он меня снимает.

В первом сезоне мы претендовали будто бы на главную роль, а в итоге я сыграла входного персонажа. Но во втором сезоне мы раскрыли эту героиню максимально - как только могли. Она изменяется, как и я в реальной жизни: если в первом сезоне была девочкой, то во втором - меняюсь на 180 градусов. На самом деле, я никогда такого не играла, потому что мне очень сложно указывать людям, сложно быть над ними, я очень позитивный и приземленный человек, стараюсь со всеми общаться наравне. А тут мне дали планку — я пуп земли, могу решить любую проблему. Старалась найти в себе это, и появление ребенка мне помогло, ведь появилась ответственность, я через это нашла свою героиню. Пока не видела второй сезон, очень интересно посмотреть.

- Какое мнение об эскортном бизнесе сложилось у вас после погружения в эту тему?

- Я точно не хочу никого обижать, потому что каждый человек сам ответственен за свою жизнь и принимает те или иные решения по собственному желанию. Мне сложно что-либо комментировать. У всех этих женщин есть свои личные истории, и часто это истории с травмами в детстве, которые будто переносятся во взрослую жизнь. Мне кажется, это также может быть связано с недолюбленностью в семье, с неблагоприятной обстановкой в детстве. Не хочу никого судить и не хочу быть осужденной, поэтому ответ вот такой.

Газета.Ru

- Считаете ли вы справедливой критику сериала — в частности, обвинения в оскорблении женщин от редактора Forbes Life Софьи Бронтвейн?

- Скажу честно, я даже не видела эту статью. И в целом могу сказать, что любой медийный человек подвергается критике. Будь то съемки в каком-либо контенте, личная жизнь, во что он одет, что он ест — все критикуется. Артист в принципе всегда живет в критике. Я не знаю ни одного артиста, которого бы не критиковали. Так что можно считать критику символом успеха.

У сериала "Жизнь по вызову" огромное количество поклонников, миллионы. Я живу в пространстве, в котором меня любят, где у меня есть мой зритель. Я даже не читаю эти статьи. Я живу в благодарном классном мире, где зрители пишут мне со всех уголков России.

- Приходилось ли вам сниматься в обнаженных сценах?

- Когда артист оголяется, это уже не его актерские способности или профессиональные качества, это он просто показывает тело. Я считаю, если нужно показывать тело, пусть этим занимаются модели. А актерское мастерство буду показывать я на экране. Так что всегда работаю с дублерами и не вижу в этом никакой проблемы.

- Расскажите об ощущениях от статуса мамы. Когда вы полностью это осознали?

- Хочется быть очень честной, особенно если молодые мамы будут читать это интервью. Хочу выразить им сильную поддержку, потому что ощущения бывают разные - и это нормально. Мама может и поплакать, и расстроиться, и горевать, и плохо выглядеть, и не высыпаться, и быть недовольной своим телом, настроением - и так далее.

Материнство на начальном этапе, сразу после рождения ребенка, требует максимальных усилий, полного включения. Не зря существует термин "донашивание", когда ты должна быть с ребенком 24/7, чтобы "доносить" его и дать ему все. И здесь ты идешь на жертвы, ты должна дать многое ребенку, ребенок не может ничего без тебя.