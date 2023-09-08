Умер актер Джон Карни

Скончался Джон Карни, шотландский актер кино, ТВ и театра, сценарист. Артист, родившийся в Глазго в 1930-м, "мирно отошел" на 94-м году жизни, передает STV News со ссылкой на подтверждение от семьи.

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Карни получил образование в RSAMD, Королевской шотландской академии музыки и драмы. На экранах дебютировал в 1954-м - в телевизионной комедии "Стук", сыграв "первого парня на деревне".

В дальнейшей фильмографии - порядка 80 проектов: "Кошмарный человек", "Избранный", капитан Немо в сериале 1995 года по "Таинственному острову" Жюля Верна, "Белый клык" - сериал начала 90-х, "Сыщики-любители экстра-класса", "Шерлок Холмс"1965-го, "Дьявольский пиратский корабль", "Клеопатра", "Ясон и аргонавты". Параллельно актер был успешен на сцене.

Почти двадцать лет Карни жил со своей второй женой Аланной в Новой Зеландии, но после вернулся на родину.