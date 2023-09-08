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30 лет спустя: как выглядят актеры «Секретных материалов»

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Фокс Малдер – главный герой сериала, специальный агент ФБР. Его роль исполнил актер Дэвид Духовны. По ходу сюжета Малдер пытается найти пропавшую в детстве младшую сестру Саманту, раскрыть правительственный заговор и доказать существование инопланетян. 
© globallookpress.com
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Дана Скалли – напарница агента Фокса Малдера. Ее роль исполнила актриса Джиллиан Андерсон. Скалли попала в «Секретные Материалы», чтобы оценить работу Фокса Малдера с точки зрения науки. На протяжении практически всего сериала скептик в исполнении Джиллиан Андерсон сталкивается со смелым мистиком Дэвида Духовны. 
© globallookpress.com
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Уолтер Скиннер – заместитель директора ФБР и непосредственный начальник агентов Малдера и Скалли. Роль в сериале исполнил Митч Пиледжи. Несмотря на то, что Скиннер поначалу относился к выводам Малдера настороженно, по ходу сюжета он стал его союзником. 
© Globallookpress.com/Wikipedia
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Джон Доггетт – агент ФБР, в сериале участвует в 8 и 9 сезонах. Его роль исполнил актер Роберт Патрик. Джон Доггетт возглавил операцию по поиску пропавшего специального агента Фокса Малдера. После неудачного расследования его направляют в отдел секретных материалов, в качестве напарника специального агента Даны Скалли. 
© legion-media.ru

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Моника Рейс – агент ФБР, в сериале участвует в основном в 8 и 9 сезонах, а также появляется в продолжении. Ее роль исполнила Аннабет Гиш. Рейс специальный агент ФБР. Она изучала фольклор и мифологию в университете Брауна и получила степень магистра в области религиоведения. 
© Legion-media.ru/Globallookpress.com
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Курильщик – главный антагонист телесериала «Секретные материалы». Его роль исполнил канадский актер Уильям Дэвис. Курильщик по задумке сценаристов является противником специального агента ФБР Фокса Малдера. Он является ключевым участником государственного заговора по сокрытию правды от общественности о существовании инопланетян. 
© Globallookpress.com/Wikipedia
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Алекс Крайчек – агент ФБР русского происхождения. Его роль исполнил канадский актер Николас Лиа. Крайчек сначала представляется напарником Малдера и всеми силами пытается завоевать его доверие. Позже он выступает в роли двойного агента, то помогая главным героям, то переходя на сторону Курильщика. 
© Globallookpress.com/Wikipedia
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Всего было снято 11 сезонов (218 серий) «Секретных материалов», два полнометражных фильма и спин-офф «Одинокие стрелки». 
© legion-media.ru

    10 сентября 1993 года на американском телеканале Fox вышла в эфир первая серия научно-фантастического сериала «Секретные материалы» (The X-Files). Проект быстро стал культовым не только «за океаном», но и среди российских зрителей. Сериал рассказывает историю двух спецагентов ФБР: Фокса Малдера (Дэвид Духовны) и Даны Скалли (Джиллиан Андерсон), которые работают в отделе, специализирующемся на странных нераскрытых делах.

    По ходу сюжета главным героям приходится сталкиваться с паранормальными явлениями, внеземными цивилизациями, раскрывать тайный заговор правительства. И если Малдер верит в существование инопланетян и прочие сверхъестественные вещи, то Скалли предстает перед зрителем скептиком, пропагандирующим во всем научный подход.

    Всего было снято 11 сезонов (218 серий) «Секретных материалов», два полнометражных фильма и спин-офф «Одинокие стрелки». The X-Files стал самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в истории телевизионного вещания США.

    Как сейчас выглядят герои The X-Files – в галерее «Рамблера».

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