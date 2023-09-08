30 лет спустя: как выглядят актеры «Секретных материалов»

10 сентября 1993 года на американском телеканале Fox вышла в эфир первая серия научно-фантастического сериала «Секретные материалы» (The X-Files). Проект быстро стал культовым не только «за океаном», но и среди российских зрителей. Сериал рассказывает историю двух спецагентов ФБР: Фокса Малдера (Дэвид Духовны) и Даны Скалли (Джиллиан Андерсон), которые работают в отделе, специализирующемся на странных нераскрытых делах.

По ходу сюжета главным героям приходится сталкиваться с паранормальными явлениями, внеземными цивилизациями, раскрывать тайный заговор правительства. И если Малдер верит в существование инопланетян и прочие сверхъестественные вещи, то Скалли предстает перед зрителем скептиком, пропагандирующим во всем научный подход.

Всего было снято 11 сезонов (218 серий) «Секретных материалов», два полнометражных фильма и спин-офф «Одинокие стрелки». The X-Files стал самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в истории телевизионного вещания США.