Сергей Гармаш: «Невозможно прекращать мечтать!»

Взрослому населению объяснять, кто такой Гармаш, нет никакой надобности. Но теперь, после роли в фильме «Чебурашка», он стал и любимцем детей!

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1 сентября Сергею Гармашу исполнилось 65 лет. Дата солидная, но никаких итогов актер подводить не собирается.

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Да и в принципе все на виду: полтора десятка престижных премий, более двух десятков спектаклей, около 200 работ в кино.

- Сергей Леонидович, вы обычно отмечаете юбилеи в кругу семьи. Почему не любите устраивать большие торжества, как вроде бы полагается артистам вашего уровня?

- Легче всего просто сказать: да вот не люблю я этого! А почему? Я не знаю точного ответа на этот вопрос, но скажу так: что-то утратилось в нашем застолье. Когда-то оно мне нравилось: в студенческие годы, в молодом театре «Современник». Потом со временем застолье становилось все более обильным, более богатым. Лучше становились продукты и интерьеры, но… Само застолье куда-то исчезло! Я не хочу блеснуть красивой фразой ни в коем случае. Но знаете, как-то недавно в письме Пушкина к другу я нашел такое место: «А у нас тут новость. Рауты - веселиться в стоячку. Ходишь, наступаешь друг другу на ноги, извиняешься — вот тебе и замена разговора». (Улыбается.) На самом деле, я чувствовал бы себя неудобно, если бы сел во главе стола с невероятным количеством приглашенных людей. Я этого вынести не смогу. День рождения - все-таки интимная вещь. Хотя не раз этот день у меня попадал в съемочный период. Вот там это было живо и весело.

- Ощущаете свой возраст, глядя на цифры в паспорте?

- Конечно, невозможно об этом не думать. Но все зависит от того, какой возраст у тебя внутри. Вы знаете, я недавно был в Евпатории - городе, где прошло мое детство. Ехал и рассказывал детям: вот здесь мы прыгали через забор… И тут же мысль в голове: вот бы было классно прыгнуть сейчас через забор. И там бы снова работал летний кинотеатр и показывали то кино, которое мы тогда смотрели! Если ты в 65 можешь почувствовать себя десятилетним, пусть даже наедине с собой, значит, ты жив, значит, все в порядке! (Улыбается.)

ПРЕТЕНЗИЯ К РОДИТЕЛЯМ И ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

- Но у вас день рождения 1 сентября. А этот день, скажем так, не вполне обычный…

- Да, у меня была претензия к родителям. Когда учился в начальной школе, мне вообще казалось, что родители сделали это специально. От этого у меня было плохое поведение, плохие оценки. Так уж случилось, что у всех моих друзей - а у нас была компания человек восемь мальчишек - день рождения летом. Мы собирались во дворе, пили ситро, ели пирожные… А мне 1 сентября вместо такого праздника надо было идти в школу. Но вы знаете, со временем я полюбил свой день рождения. Потому что когда поехал учиться в Днепропетровск, а впоследствии в Москву, то учебный год начинался с хорошего настроения, с отличной студенческой гулянки, и это было здорово!

- Помните какие-то особенные подарки из детства?

- Я помню, что, как и обещал, окончил четверть без троек. Приехал папа из рейса (отец Сергея Гармаша работал водителем, и в этом году тоже отмечает свой юбилей - 90-летие. - Ред.), я ему показал табель, он тут же пошел и купил мне велосипед. Правда, уже осенью после первого просмотра дневника он улетел на чердак… Но детство мое было коротким: я самостоятельным я стал уже в 15 лет, когда переехал в другой город, где учился.

- Вы же очень интересно поступали в театральное училище…

- Да, было такое. Мама не хотела, чтобы я поступал в мореходку, купила справочник для поступающих. А я, листая, увидел случайно театральное училище - и пошутил, что вот туда мне надо. Она поехала и подала документы, а я потом случайно поступил. Почему случайно? Потому что не хотел поступать и совершенно не боялся туда идти… А насчет подарков еще могу сказать, что лучший получил в этом году. Причем задолго до дня рождения. Это я про выход фильма «Чебурашка». Мне позвонил мой друг и говорит: «Ты и так известный человек, у тебя достаточно поклонников, но тут у тебя появился такой электорат, которого нет ни у кого в твоем возрасте: у тебя появились дети!» Это был совершенно потрясающий момент! Помню, в начале февраля я возвращался из Тулы с творческого вечера, заехал на заправку, попросил полный бак. Стоит на кассе женщина с дочерью, рассчитывается. И девочка на всю заправку как закричит: «Мама, Гена!» Вот это был подарок, понимаете... И лучше быть не может! (Смеется.)

- Кстати, будет продолжение этой истории? Вы говорили как-то, что есть идеи…

- Честно говоря, я не уверен, что могу что-то рассказывать. Есть определенные контракты. Я только вам скажу, что компания, которая делала «Чебурашку» - другая какая-нибудь уже сейчас бы снимала продолжение, - пишет сценарий. И пишет очень старательно, долго. И молодцы, что так делают!

«НА ПЕНСИЮ, В ОГОРОД!»

- При такой большой популярности вас нет ни в одной из социальных сетей. Почему?

- У меня и так мало жизней. Я как-то говорил о том, что если бы можно было Богу послать жалобу, то я бы первый ему написал: «Господь, я бы пересчитал!» Наша планета огромная, и одной нашей жизни, чтобы ее увидеть, прочувствовать, узнать - очень мало. Тратить свою жизнь на телефон и социальные сети могут те, кому это реально помогает в работе, в бизнесе. Это действительно незаменимое достижение научно-технического прогресса. Но это не история для общения…

- Когда вы выходите на театральную сцену, волнение все еще присутствует?

- Когда два года назад в Малом театре выпускали новый спектакль «Кроткая», где я играл - волновался безумно! И потом - особенно первый год - волновался перед каждым спектаклем. Не так, конечно, как абитуриент, который поступает, но все же... Чем больше ты играешь спектакль, тем меньше волнуешься. И когда, например, играешь 12 лет «Вишневый сад», тут уже другие чувства. Но если при пересечении кулис перед выходом на сцену у тебя не будет вот этой границы, может быть, даже одной секунды волнения, все, тогда ты кончился... Волнение все равно должно оставаться. Если мне дадут новый материал и я не заволнуюсь, то тут нужно будет передо мной открыть дверь театра и сказать: «Вам дорога вон туда - на пенсию, в огород!»

- Кроме актерского, у вас еще был опыт сценариста, режиссера, продюсера...

- Никакой я не сценарист, это любительский опыт (речь о фильме «Два билета домой». - Ред.). Но мне понравилось. Я и сейчас мечтаю что-нибудь написать - и, может быть, напишу. Но у меня нет никакого профессионального опыта сценариста. Я всегда останавливаю, когда меня представляют: «Народный артист, режиссер, продюсер, сценарист…» Я и не продюсер. Да, продюсировал картину, для которой написал сценарий, но это не значит, что я стал продюсером. Ровно как и то, что если написал сценарий, то это не значит, что я стал сценаристом. Я очень люблю свою профессию. Недавно во Владивостоке как режиссер я поставил спектакль «С наступающим!», в котором играю сам и который очень хорошо знаю, по просьбе моего друга Ефима Звеняцкого, художественного руководителя Приморского академического краевого драматического театра. И выпуская этот спектакль, который понравился и получился хорошо, я вдруг понял, что не хочу быть режиссером. И хорошо, что им не стал. Это невероятная затрата сил… Я понял, что люблю актерскую профессию.

- Как-то вы рассказали о своей мечте: поехать в кругосветное путешествие. Еще есть такие планы?