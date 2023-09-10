«Все очень круто»: Ярушин втянулся в роль студента

Скоро на экраны телевидения выйдет продолжение сериала «Универ. 13 лет спустя». Новый сезон расскажет о судьбе старых героев и познакомит нас с молодыми студентами. В ситком вернутся полюбившиеся зрителям артисты, включая Виталия Гогунского , известного как Кузя, и Станислава Ярушина – по сценарию Антона Мартынова .

Недавно сам Станислав выложил кадры со съемок в сеть. По ним видно, что бывшему участнику КВН опять досталась роль студента. Поклонники сразу «накинулись» на актера, обвиняя его в том, что он давно не молодежь. В этом году Ярушину исполнилось 40 лет, если и играть ему студента, то только на факультете дополнительного образования. Однако парень возмутился такому клеше и резко ответил комментаторам.