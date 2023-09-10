«Все очень круто»: Ярушин втянулся в роль студента

«Все очень круто»: Станислав Ярушин втянулся в роль студента
Скоро на экраны телевидения выйдет продолжение сериала «Универ. 13 лет спустя». Новый сезон расскажет о судьбе старых героев и познакомит нас с молодыми студентами. В ситком вернутся полюбившиеся зрителям артисты, включая Виталия Гогунского, известного как Кузя, и Станислава Ярушина – по сценарию Антона Мартынова.
Недавно сам Станислав выложил кадры со съемок в сеть. По ним видно, что бывшему участнику КВН опять досталась роль студента. Поклонники сразу «накинулись» на актера, обвиняя его в том, что он давно не молодежь. В этом году Ярушину исполнилось 40 лет, если и играть ему студента, то только на факультете дополнительного образования. Однако парень возмутился такому клеше и резко ответил комментаторам.
«Я уже давно не играю студента, я играю 40-летнего самодостаточного мужчину. А что там внутри? Я могу вам сказать только одно — сценарий охрененный, клевый, есть и комедия, есть драма. Все очень круто», – говорит Ярушин.
Он также раскрыл секрет, что в начальной задумке режиссера Мартынов должен был «просуществовать» 22 серии и уйти. Но Антона полюбил зритель, поэтому даже 13 лет спустя он остался с нами.