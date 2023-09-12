Умерла актриса Мария Скуратова

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии.
Причины смерти актрисы не называются. Отмечается, что Скуратова скончалась в воскресенье, 10 сентября.
Прощание с артисткой состоится в Николо-Архангельском крематории. Время будет сообщено дополнительно.
Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. В 2010 году она получила звание Заслуженной артистки. Актриса служила в Театре Российской армии.
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