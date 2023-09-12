Первые кадры Александра Устюгова в роли Столыпина

В нашем распоряжении появились первые фотографии актера Александра Устюгова в роли Петра Столыпина, а также новые кадры со съемочной площадки масштабной исторической драмы «Столыпин» режиссера Алексея Андрианова («София», «Годунов» и «Грозный»).

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Сериал «Столыпин» — история одного покушения, которое изменило будущее России.

1906 год. Пётр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции». Но как подобраться к столь важной особе? Кто выйдет победителем в этом противостоянии — фанатичные, твердо уверенные в своей правоте сторонники революции, готовые положить свои жизни во имя облегчения участи угнетенных рабочих и крестьян, или всесильный председатель кабинета министров, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране…

Значительную часть работы над проектом составляют натурные съемки в Санкт-Петербурге и окрестностях, которые включают в себя как эпизоды, разворачивающиеся непосредственно на улицах Северной столицы, так и сцены в подлинных интерьерах памятников архитектуры и истории, таких как Адмиралтейство, а также — Александровский, Елагин, Мраморный, Мариинский и Таврический дворцы.