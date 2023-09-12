Самбурская примерила живот, имитирующий беременность

36-летняя российская актриса театра и кино Настасья Самбурская примерила накладной беременный живот.

© Runews24

На своей странице в Instagram (владелец соцсети - компания Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещена) опубликовала видеоролик, на котором демонстрирует процесс примерки накладного живота ради роли в новом проекте.

Отметим, что живот выглядит весьма натурально. Судя по всему, Самбурская играет женщину на последних сроках беременности.

Кстати, после этого артистка показала куклу, которая используется в кадре в роли младенца.