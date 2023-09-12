Умер актер Бенито Кастро

11 сентября в Мехико ушел из жизни артист, известный как Бенито Кастро, мексиканский актер, комик и певец, последний из оставшихся в живых членов Los Hermanos Castro - легендарного квартета "Братья Кастро".

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Как рассказала на своем аккаунте в соцсети племянница артиста Мишель, ее 77-летний дядя скончался в больнице, куда был госпитализирован после неудачного падения. У пожилого исполнителя были повреждены голова, ребра, руки и ноги. Все усилия врачей успехом не увенчались.

Артуро Кастро Эрнандес (настоящее имя) родился 5 июня 1946 года в Мехико в артистической семье. Отец - звезда "золотого века" мексиканского кино Артуро Кастро. Группа "Братья Кастро" была создана в 50-х годах, Бенито присоединился к ней еще подростком. Коллектив с триумфом выступал в Европе, Южной и Северной Америках, имел долгосрочный контракт в Лас-Вегасе.