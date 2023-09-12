Успех в карьере и любовь Галины Беляевой

После того как на экраны вышла картина «Мой ласковый и нежный зверь» на тот момент еще непрофессиональную актрису Галину Беляевую зрители прозвали «советской Одри Хепберн».

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Интересно, что студентке хореографического училища исполнившей главную роль в советском фильме она принесла не только востребованность и успех в карьере, но и любовь.

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Ведь Беляева, сыгравшая Оленьку Скворцову, впоследствии вышла замуж за режиссера прославившей ее картины – Эмиля Лотяну.

Миниатюрной брюнетке грезившей о карьере балерины на момент знакомства с мэтром кинематографа было всего 16 лет. Лотяну с первого взгляда был очарован робкой и скромной красавицей из Иркутска.

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Где-то в середине съемок фильма съемочная группа заметила, что 40-летний Эмиль Лотяну неравнодушен к Галине:

«Он красиво ухаживал, читал стихи, задаривал цветами, и естественно главную роль в своей следующей картине он отдал мне. Я не устояла перед чарами Эмиля Владимировича» — вспоминала Беляева.

В дальнейшем возлюбленные стали мужем и женой. Пара расписалась, когда актрисе исполнилось 18 лет, их не смутила 25-летняя разница в возрасте.

В 19 лет звезда впервые стала мамой, подарив режиссеру наследника, которого назвали в честь отца – Эмилем.

Но этот союз, несмотря на красивую историю, оказался недолговечным для Беляевой, в прочем, как и ее последующие браки.

После выхода фильма «Анна Павлова», где Лотяну вновь задействовал свою жену-музу на главную роль, супруги развелись. Интересно, что настояла на расторжении брака сама Галина:

«Он не смог отделить меня от героини картины. Муж не хотел развода, а предлагал сохранить семью ради сына, но я не согласилась на это. Сейчас я понимаю, что тот брак можно было сохранить, но мне не хватило опыта и мудрости» — вспоминает Беляева.

После расставания со знаменитым режиссером, артистка начала отношения с врачом хирургом Леваном Сакварелидзе. Пара официально не регистрировала брак и жила в гражданском браке. Но также как и в первый раз, после рождения сына Платона пара рассталась. Позже заслуженная артистка признавалась, что это именно она настояла, чтобы у них родился ребенок. Оставшись теперь уже с двумя детьми на руках и, несмотря на косые взгляды коллег, она вновь нашла свое женское счастье.

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В конце 80-х Беляева встретила своего третьего мужа – Сергея Дойченко, который на момент знакомства был простым студентом. Но невзирая на разницу в возрасте (перспективный бизнесмен и издатель моложе ее на 5 лет) у Галины и Сергея появилось на свет двое детей – Анна и Маркел.

«Сергей с первого дня заботился о нас с сыновьями, а когда у нас родились общие дочь и сын он став обеспеченным человеком, приобрел для нашей большой семьи загородный дом, в котором мы по-прежнему счастливо живем, принимаем в нашем доме теперь уже внуков» — делилась артистка.

Только лишь в третьем браке Галина Беляева обрела свое женское счастье. Сегодня 62-летняя актриса сосредоточила все свое внимание на семье. Но остается востребованной в карьере, правда, теперь благодаря мужу снимается в кино и играет в театре исключительно ради удовольствия.