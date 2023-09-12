Судьба актрисы Марины Куделинской

Жизнь актрисы Марины Куделинской напоминает сюжет из крутого фильма, полного страсти, романов и тяжелых испытаний. Но она смогла преодолеть множество трудностей и стать одной из самых востребованных и ярких личностей современного российского искусства.

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Марина Куделинская родилась в семье театральных режиссеров и с самого детства была окружена атмосферой искусства. Однако семейная жизнь была сложной, и родители развелись, когда она была еще ребенком.

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В 1971 году в жизни Марины появилась младшая сестра Вика, которая сегодня зрителям хорошо известна по сериалу «Глухарь» и роли Ирины Зиминой.

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Куделинская в отличие от своих коллег не делает из своей личной жизни тайну. Она всегда открыто рассказывает об очередном браке, романе или интрижке, а также не скрывает, что предпочитает мужчин младше себя. Кроме того, Марина даже не может точно сказать, кого из своих мужей любила сильнее.

Во время учебы Марина вышла замуж за студента старшего курса Кирилла Дубровицкого. Он помог ей начать карьеру в мире телевидения. Семейная жизнь шла гладко, пока Марина не встретила режиссера театра Сергея Виноградова: их страстный роман вышел за рамки обыденной жизни, они бросили свои семьи и даже обвенчались тайно, несмотря на то, что возлюбленный был женат.

«Мы даже приворожили друг друга, но это нам обоим вышло боком. Этот грех мы затем долго отмывали здоровьем и личным счастьем, ведь в результате мы расстались и я серьезно заболела» — вспоминала Куделинская.

После болезненного разрыва, актриса даже развенчалась с Виноградовым, а также вернулась в театр и устроилась работать в службу «Секс по телефону», так как кино не приносило достаточного дохода. Там она познакомилась с владельцем компании, Геннадием Белековичем, который стал ее следующим мужем. Однако и этот брак не продержался долго. Затем последовал роман с мужчиной, связанным с криминальным миром, по имени Влад.

Этот роман был судьбоносным, но из-за его ревности закончился трагически.

«После того как я сказала ему что приняла решение уйти от него, он остриг мне волосы и сбрил брови. В итоге его не стало на моих глазах» — делилась воспоминаниями артистка.

Третьим мужем звезды «Проклятого рая» стал бизнесмен Андрей Владимиров. Их брак был особенным – в нем они оба желали о детях и стали родителями.

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Уже через месяц после знакомства, артистка забеременела, а затем удачно родила единственного сына Григория. Но несмотря на всю идиллию и этот брак не выдержал испытаний временем, а в частности он развалился теперь уже из-за ревности со стороны Марины.

После развода с третьим супругом, Куделинская продолжила свою романтическую и профессиональную жизнь.