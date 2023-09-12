Умер актер из "Кровавого романа" и "Замка смерти" Милан Слепичка

9 сентябре в Праге скончался чехословацкий и чешский актер кино, театра и ТВ и артист дубляжа и озвучания Милан Слепичка.

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Слепичка, родившийся 1 октября 1939 года, с 1964 по 1989 год работал в Центральном театре кукол в Праге, позже, в 1989-2004 годах, в театре "Лампион", в других театрах. Например, в столичных Театре марионеток и "Театре без границ".

Отмечено, что с середины 90-х - и особенно в последние годы - актер все больше играл в фильмах и сериалах: "Зоопарк", "Пересекая Атлантику", "Кровавый роман", "Синий код", "Замок смерти", десятки других.

Плюс Слепичка был активен на дубляже, его голосом в национальных локализациях говорят персонажи "Симпсонов", "Гарри Поттера","Хоббита".