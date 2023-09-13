Бесстрашная Кейт Уинслет: пять её лучших киноролей

Актриса назвала фильмы, в работе над которыми ей пришлось преодолевать себя. Это расширило её диапазон и сделало сильнее.

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«Небесные создания», 1994

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Драма Питера Джексона – первый фильм в карьере Уинслет. Она узнала о получении роли в отделе кулинарии небольшого гастронома, где подрабатывала в свободное от прослушиваний время. «Мне позвонили, когда я делала сэндвич, и сказали, что роль моя. Я расплакалась от счастья и сразу же в этот день ушла с работы, потому что не могла себя контролировать. Это было невероятно», - рассказала Кейт в одном из интервью. С девочкой-подростком Джульет Хьюм, которой запрещают общаться с единственной подругой Полин Паркер, она нашла много общего. «Я разговаривала с ней, жила этой историей и этими отношениями», - пояснила актриса.

«Вечное сияние чистого разума», 2004

По словам Уинслет, романтическая драма с элементами фантастики Мишеля Годара – её любимый фильм. Она сыграла взбалмошную Клементину Кружински, которую герою Джима Керри никак не удаётся забыть, даже после того, как им обоим немного подтёрли память в надежде избавить от общества друг друга. В фильме у Кейт синие волосы, она курит, говорит непристойности и всячески изводит любимого. С Керри они стали «идеальной» парой рефлексирующих молодых людей, а многие зрители увидели в Уинслет черты своих подруг.

«Чтец», 2008

Роль Ханны Шмитц принесла Кейт первого «Оскара». Перед началом съёмок она чувствовала себя, будто «смотрит в дуло пистолета», настолько разными были они с героиней. Но актриса не из тех, кто быстро сдаётся. По её словам, сложнее всего было сыграть неграмотность. Шмитц не умеет читать и писать, во время войны её сделали надсмотрщицей в концентрационном лагере, и позже на скамье подсудимых она готова сгореть от стыда, а не признаться, что работала на фашистов по незнанию. Роль стала для Уинслет формирующей, после съёмок она призналась, что была полностью опустошена.

«Дорога перемен», 2008

Условия на съёмках этой семейной драмы Эйприл и Фрэнка Уиллеров, казалось, были для Кейт идеальны. В режиссёрском кресле муж, рядом – давний друг и партнёр ещё со времён «Титаника» Леонардо Ди Каприо. Но по словам актрисы, непростой характер её героини потребовал от неё множества усилий.

«Стив Джобс», 2015