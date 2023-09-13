Бесстрашная Кейт Уинслет: пять её лучших киноролей
Актриса назвала фильмы, в работе над которыми ей пришлось преодолевать себя. Это расширило её диапазон и сделало сильнее.
«Небесные создания», 1994
Драма Питера Джексона – первый фильм в карьере Уинслет. Она узнала о получении роли в отделе кулинарии небольшого гастронома, где подрабатывала в свободное от прослушиваний время. «Мне позвонили, когда я делала сэндвич, и сказали, что роль моя. Я расплакалась от счастья и сразу же в этот день ушла с работы, потому что не могла себя контролировать. Это было невероятно», - рассказала Кейт в одном из интервью. С девочкой-подростком Джульет Хьюм, которой запрещают общаться с единственной подругой Полин Паркер, она нашла много общего. «Я разговаривала с ней, жила этой историей и этими отношениями», - пояснила актриса.
«Вечное сияние чистого разума», 2004
По словам Уинслет, романтическая драма с элементами фантастики Мишеля Годара – её любимый фильм. Она сыграла взбалмошную Клементину Кружински, которую герою Джима Керри никак не удаётся забыть, даже после того, как им обоим немного подтёрли память в надежде избавить от общества друг друга. В фильме у Кейт синие волосы, она курит, говорит непристойности и всячески изводит любимого. С Керри они стали «идеальной» парой рефлексирующих молодых людей, а многие зрители увидели в Уинслет черты своих подруг.
«Чтец», 2008
Роль Ханны Шмитц принесла Кейт первого «Оскара». Перед началом съёмок она чувствовала себя, будто «смотрит в дуло пистолета», настолько разными были они с героиней. Но актриса не из тех, кто быстро сдаётся. По её словам, сложнее всего было сыграть неграмотность. Шмитц не умеет читать и писать, во время войны её сделали надсмотрщицей в концентрационном лагере, и позже на скамье подсудимых она готова сгореть от стыда, а не признаться, что работала на фашистов по незнанию. Роль стала для Уинслет формирующей, после съёмок она призналась, что была полностью опустошена.
«Дорога перемен», 2008
Условия на съёмках этой семейной драмы Эйприл и Фрэнка Уиллеров, казалось, были для Кейт идеальны. В режиссёрском кресле муж, рядом – давний друг и партнёр ещё со времён «Титаника» Леонардо Ди Каприо. Но по словам актрисы, непростой характер её героини потребовал от неё множества усилий.
«Стив Джобс», 2015
Ещё одна «метаморфозная» роль для Уинслет. На этот раз ей пришлось кардинальным образом изменить внешность, чтобы предстать на экране Джоан Хоффман – женщиной, стоявшей за продвижением уникальных продуктов Apple на рынок. Продюсеры до последнего не представляли Кейт в роли не пользующейся косметикой, высокоинтеллектуальной «правой руки» Джобса. Пока Уинслет не пошла на хитрость и не отправила режиссёру Дэнни Бойлу и его команде селфи, где она была снята в тёмном коротком парике и с большими очками. После этого она получила работу. И стала украшением фильма не хуже, чем исполнитель главной роли Майкл Фассбендер.