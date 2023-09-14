Довольно часто молодые мамы творческих профессий оказываются перед выбором — семья или карьера. Не избежала этой участи и Елизавета Арзамасова. Актриса призналась, почему отказалась от декрета и легко ли совмещать работу и воспитание сына.

Актриса Елизавета Арзамасова вернулась на театральную сцену спустя всего месяц после рождения сына Льва. Рисковать карьерой знаменитость не пожелала, ведь к вершине успеха она шла с юных лет. Напротив, кажется, что с появлением ребенка у Арзамасовой стало еще больше работы, да и забот по дому прибавилось. Однако сама актриса уверяет — все не так страшно, ведь ей помогают.

Не удержавшись, журналисты все же поинтересовались у Елизаветы почему она не дала себе хотя бы год на восстановление после родов, когда можно было бы просто сидеть дома с малышом и наслаждаться материнством. Артистка призналась, что вполне могла бы так поступить, если бы не одно НО — перерыв в шоу-бизнесе делать крайне рискованно.

«Можно было бы взять перерыв на несколько лет и заниматься только домом, но в нашей профессии после такого перерыва не всегда возможно возвращение. У меня, конечно же, есть помощники. У сына замечательная, добрая, профессиональная няня, моя мама всегда готова прийти на помощь. Так что мы справляемся. Ну и в любом случае я сократила свою рабочую активность втрое», — цитирует слова Елизаветы КП.

Арзамасова подчеркнула, что она мало чем отличается от любой работающей матери и временами у нее возникает сильнейшее желание просто посидеть дома с сыном. Однако остановить свой творческий рост актриса пока не готова. Так что приходится искать баланс.