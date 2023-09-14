Умер актер из сериала "Дежурная аптека" Пепе Сориано

13 сентября в родном Буэнос-Айресе скончался артист, известный как Пепе Сориано. Сориано - аргентинский актер кино, театра и ТВ, режиссер, один из самых известных в своей стране. При этом Сориано работал как в Аргентине, так и в Испании. Нашему зрителю он, в частности, известен по роли дона Энрике Кано в ситкоме "Дежурная аптека".

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На счету Сориано - более дюжины побед и номинаций, в том числе как лучшему актеру и лучшему актеру второго плана. Помимо прочего, артист был номинирован на премию "Гойя" ("испанский "Оскар").

В фильмографии актера более ста проектов - "Моя первая свадьба", "Гамлет" 1964-го, "Ромео и Джульетта" 1966-го, "Публичные места", "Ангел, примадонна и я", "Танго на двоих", "Подожди меня на небе", "Бабуля".