В 35 лет умерла британская актриса Мэдди Энхолт

Британская актриса и сценаристка Мэдди Энхолт умерла 13 сентября в возрасте 35 лет, об этом сообщила семья. Артистка скончалась от "редкой и агрессивной формы рака мозга", согласно уточнению на ее странице ресурса GoFundMe.

"С огромной скорбью сообщаем о смерти Мэдди Энхолт, нашей любимой дочери, сестры-близняшки, друга, жены и матери, которая покинула этот мир в среду 13 сентября в возрасте 35 лет", - говорится в некрологе, подписанном родными Мэдди.

"Возможно, вы уже знаете, что вскоре после рождения ее замечательной дочери Опал в прошлом году у Мэдди диагностировали редкую и агрессивную форму рака мозга. Она перенесла операцию и лечение с удивительным мужеством. На каждом этапе этого пути с ней были семья и преданный муж Бен. Последние недели она провела в доме своих родителей", - сказано.