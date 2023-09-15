Куда пропала актриса Маргарита Терехова

Дочь актрисы Маргариты Тереховой Анна впервые раскрыла подробности состояния матери, у которой несколько лет назад была диагностирована болезнь Альцгеймера. Как изменилась жить артистки, когда она последний раз появлялась на публике?

© Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»

Что известно о болезни Маргариты Тереховой

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Анна рассказала, что первые признаки болезни у матери стали проявляться 15 лет назад. Актриса начала забывать тексты ролей, путалась в именах людей и названиях.

«Начиналось все постепенно. Прошло время, прежде чем мы смогли отвезти маму к врачу, так как она совсем не понимала, что с ней происходит. Когда мы узнали точный диагноз, жизнь поменялась», — рассказала дочь артистки в социальных сетях.

Маргарите Тереховой для поддержания нормальной жизни потребовались особые условия, помощь сиделки, пристальное внимание и прием медицинских препаратов.

«Мама менялась внутренне и внешне. Я прошла долгий путь от неприятия, ужаса и отчаяния до осознания проблемы, терпения и борьбы с болезнью. Главное, я поняла, что только любовь, доброта, ласка, забота и, как ни странно, радость общения могут помочь в нашей жизни. Сейчас я счастлива, что мама рядом, жива и радует нас, пусть крохотными, но прекрасными моментами узнавания, добрых глаз, улыбками, возможностью обнять и поцеловать», — сказала Анна.

Она решила поделиться историей своей семьи, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с этим заболеванием, и анонсировала проект — месяц осведомленности о деменции.

Сын Маргариты Тереховой Александр рассказал, что актриса давно не разговаривает. По мнению наследника, она также не узнает родных.

«Лучше быть не может с таким диагнозом, может быть только более плавно хуже. Она не говорит давно уже, поэтому сложно понять, узнает она или нет. Я думаю, что она давно меня не узнает. Иногда что-то такое проблескивает, знакомый образ, видимо, она пытается вспомнить, но я думаю, что нет», — сообщил он.

Чем известна Маргарита Терехова

Артистка дебютировала в кино в 1965 году в картине «Здравствуй, это я!». В конце 70-х ее имя было известно на весь Советский Союз благодаря съемкам в фильмах «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Благочестивая Марта». Сама актриса главными картинами в своей жизни называла «Монолог» Ильи Авербаха, «Только для сумасшедших» Арво Ихо и «Зеркало» Андрея Тарковского.

Знаменитость более 20 лет прослужила в Театре Моссовета, на официальном сайте которого до сих пор осталась информация о деятельности Маргариты Тереховой на сцене в качестве актрисы и режиссера.

В 1996 году артистка получила звание народной и пропала с экранов и сцены. Официальная причина — ухудшение состояния здоровья. Через девять лет она вернулась в кинематограф, но снялась только в одном фильме — «Чайка».

Последний раз Маргарита Терехова появлялась на публике в 2012 году. Тогда она приехала вместе с дочерью Анной на 10-й Московский фестиваль отечественного кино «Московская премьера».

Что известно о личной жизни Маргариты Тереховой

Маргарита Терехова трижды была замужем. Ее первый муж — актер Вячеслав Бутенко. Супруги все время проводили в театре и спустя несколько лет развелись. В 1967 году артистка вышла замуж за болгарского актера Саву Хашимова. Его она называла самой большой любовью. В этом браке родилась дочь Анна. Несмотря на чувства, они разошлись через два года: никто не решился оставить карьеру и осесть в России или Болгарии.

В 1981 году актриса родила сына Александра. Его отцом является таджикский предприниматель Сайфиддин Тураев, сам мужчина отцовство не признает.