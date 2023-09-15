От Харли Квин до Барби: как Марго Робби вырвалась из бедности

Эта яркая блондинка точно станет одним из главных лиц 2023 года. Красавица Марго Робби сыграла в фильме «Барби» и превратилась в олицетворение новой волны популярности идеальной куклы.

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Сама 33-летняя актриса тоже кажется идеалом – красивая, обаятельная, востребованная. Но в отличие от Барби, которой всё это досталось от рождения, Марго Робби ради своего успеха пришлось очень сильно потрудиться.

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На гребне волны

Начать с того, что чтобы пробиться в Голливуде, Марго пришлось переехать на другой континент. Она родилась в Австралии, в небольшом городке Голд-Кост. Отец будущей актрисы был фермером, мать – физиотерапевтом. Увы, их брак продержался недолго – отец бросил семью, когда Марго не было ещё и пяти лет. Мать осталась одна с четырьмя непоседливыми детьми на руках.

Их финансовое положение было незавидным. Пока мама упахивалась на нескольких работах, дети большую часть времени проводили на ферме у бабушки с дедушкой. До сих пор Марго помнит всё о посевах и удобрениях, может подоить корову и наколоть поленницу дров.

Робби вообще была натурой увлекающейся – занималась танцами, греблей, сёрфингом. В восьмилетнем возрасте мама отдала девочку в цирковую студию, где Марго освоила трюки на трапеции. Очень скоро она поняла, что на этом можно ещё и заработать. Робби стала устраивать для своих домашних представления и заставляла их платить, причём часто двойную цену. Чтобы разжиться карманными деньгами, она даже продавала игрушки брата.

В 14 лет Марго поступила по-взрослому и устроилась на работу – полировала столовые приборы в ресторане. В 16 она трудилась уже в трёх местах, включая пляжный магазинчик, где продавала доски для сёрфинга. Но мечтала Марго, конечно, не об этом. В детстве она обливалась слезами от голливудских фильмов с Грейс Келли и Мэрилин Монро. Потом стала смотреть современные сериалы, на игру своих сверстников, и поняла – она могла бы лучше. Рано обретённая финансовая независимость позволила ей не прислушиваться к советам матери, которая настаивала, чтобы Марго стала юристом.

В 17 лет Робби собрала свои заработанные деньги, купила билет во второй по величине город Австралии Мельбурн и оплатила первый взнос на курсах актёрского мастерства. Заботиться о себе девушке было не привыкать. Чтобы на что-то жить и дальше оплачивать своё обучение, Марго устроилась в популярную сеть фастфуда, где собирала сэндвичи для посетителей. А в свободное от работы и учёбы время ходила на все прослушивания и кастинги.

Юную красотку довольно быстро оценили продюсеры – в 18 лет она получила роль в популярном австралийском сериале «Соседи» (в нём же когда-то снималась певица Кайли Миноуг). Марго с удивлением обнаружила, что можно зарабатывать исключительно съёмками. Её стали узнавать на улицах, пригласили сниматься в рекламе. Но всего этого восходящей звезде уже было мало – она мечтала покорить Голливуд.

«Если я чего-то хочу, меня ничто не остановит», – призналась Марго в одном из своих интервью.

И это чистая правда.

Голливудская история

Поездка в Голливуд выглядела как настоящая авантюра. У Марго Робби не было ни знакомств, ни образования, ни агента, зато присутствовал ужасный австралийский акцент – бич многих актёров-иностранцев. Чтобы избавиться от него, ей пришлось брать уроки речи, параллельно довольствуясь съёмками в крохотных ролях.

Приглашение на роль стюардессы в сериал «Пэн Американ» выглядело как настоящая удача. Однако его закрыли из-за низких рейтингов после первого же сезона. Несмотря на это, игру Марго Робби заметили. Она получила роль в мелодраме «Бойфренд из будущего», а затем её пригласили к самому Мартину Скорсезе.

На пробах фильма «Волк с Уолл-стрит» Марго предстояло играть сцену с кумиром своего детства – Леонардо Ди Каприо. Она дрожала как осиновый лист. На съёмочную площадку Робби пришла в джинсах, и её сразу же развернули в магазин – покупать облегающее платье и шпильки.

Когда появился Ди Каприо, девушка оробела. До конца пробы оставалось меньше минуты, и она понимала, что ещё никак себя не проявила. Тут герои Марго и Лео начали ссориться, и она неожиданно влепила ему пощёчину. Воцарилась зловещая тишина. «Я думала: «О боже, меня засудят! Я ударила Леонардо Ди Каприо! Мне запретят сниматься во всех странах мира!» – вспоминала актриса. Но Ди Каприо рассмеялся и сказал, что она была великолепна. А Скорсезе утвердил её на роль.

У Марго с Лео сложились настолько хорошие отношения, что многие были уверены – у них роман. Но на самом деле актёров связывает лишь тёплая дружба.

Другое дело – её партнёр по фильму «Фокус» Уилл Смит. До встречи с Робби 45-летний актёр считался примерным семьянином. Но на съёмочной площадке всем было очевидно, что между Уиллом и его молоденькой партнёршей пробежала искра. Поговаривали, что Смит даже был готов уйти от жены Джады Пинкетт-Смит, с которой прожил в браке почти 20 лет. Но в итоге семейные ценности оказались сильнее, и Джада нашла в себе силы простить Уилла. Правда, теперь имя Робби в их семье под запретом.

Для Марго же этот роман на съёмках был далеко не единственным. Работая над фильмом «Z – значит Захария», Робби завела интрижку с арт-директором картины Генри Эйткеном. Однако их отношения закончились после выхода фильма.

Это было только к лучшему – ведь вскоре Марго нашла своё настоящее счастье.

Жизнь в розовом цвете

С продюсером Томом Акерли актриса познакомилась в Лондоне в 2014 году, когда снималась в фильме «Французская сюита». Том был вторым помощником режиссёра. Как признаётся Марго, она влюбилась буквально с первого взгляда. «Да это самый красивый парень в Лондоне!» – подумала актриса. Очков Тому добавило то, что он снимался в нескольких сериях «Гарри Поттера» в роли ученика Хогвартса. А Марго просто обожает историю про юного волшебника. В итоге Робби была уверена, что Том никогда не влюбится в неё по уши, как она в него.

Но судьба как будто вела их. Во время съёмок все настолько сдружились, что сняли вместе одну большую квартиру, в которой уместились семь человек. Тут-то между Марго и Томом завязался настоящий роман, который они тщательно скрывали от соседей. Но раскусили их довольно быстро: друзья стали намекать, что им пора съезжать в отдельное жильё.

В 2016 году пара поженилась. На свадьбу пригласили только самых близких. Вместо отца, с которым Робби не общается, к алтарю её вела мама – «самый добрый человек на свете», пример для неё самодисциплины и трудолюбия.

С тех пор Марго и Том живут то в Лондоне, то в США, стараясь не разлучаться больше чем на три недели. Соблюдать это правило непросто, учитывая востребованность Робби. Вскоре после начала их совместной жизни она снялась в нашумевшем фильме «Отряд самоубийц» в роли сумасшедшей возлюбленной Джокера. А потом получила предложение от самого Квентина Тарантино исполнить роль Шэрон Тэйт в фильме «Однажды в Голливуде».

Чтобы заинтересовать знаменитого режиссёра, Марго написала ему письмо шариковой ручкой. Он пригласил дерзкую австралийку на пробы и утвердил на роль, которая сделала её настоящей звездой.

То, что Робби в разы более известна, чем её муж, их обоих нисколько не смущает. Тем более что они делают общее дело: вместе с друзьями Марго и Том создали продюсерскую компанию. И основная их задача – продвигать в кино женщин: актрис, сценаристок, режиссёров.

«Ведь не секрет, что в кино мужских «партий» гораздо больше, чем женских. К тому же девушки очень часто вынуждены играть совершенно безликих персонажей: условных жён, подруг, жертв… – говорит Робби. – Мы стараемся это исправить. Если продюсеры поймут, что фильмы с женскими персонажами в центре сюжета могут приносить прибыль, их будут снимать чаще».