Скончался актер театра и кино Александр Кузьменко

Актер театра и кино Александр Кузьменко умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на театр, в котором артист работал в последние годы.

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— Каждое его слово на сцене было сильным и твердым и придавало его исполнительскому мастерству шарма, — говорится в сообщении театрального коллектива.

Последние годы своей жизни артист проживал во Львове, он не дожил до своего 76-летия ровно месяц. При этом причина смерти не уточняется, передает Пятый канал.

Кузьменко родился 16 октября 1947 года. В юношестве он окончил драматическую студию при театре имени Ивана Франко. В 1980-х годах стал актером Львовского ТЮЗа, после служил в Украинском драматическом театре имени Заньковецкой.