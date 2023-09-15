Безумный Шляпник, Джек Воробей, Икабод Крейн, Эдвард Руки-ножницы — это лишь часть ролей, по которым знают Джонни Деппа. Большинство из этих персонажей были придуманы Тимом Бертоном, с которым дружит актер. Но у Деппа и до знаменитого режиссера были яркие роли.

© Кадр из фильма "Сонная лощина"

«Рамблер» разобрался, как начиналась карьера Джонни Деппа.

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Увлечение музыкой

В 16 лет Депп бросил школу, чтобы сосредоточиться на своей музыкальной карьере. Это было в конце 1970-х годов, когда панк-рок был на пике популярности. Депп присоединился к группе под названием Flame.

Вскоре она стала популярной, и в репертуаре появились песни в духе (непонятно) Iggy Pop, Talking Heads и The B52s. После этого группа переехала в Лос-Анджелес в надеждах найти контракт мечты.

Там Депп познакомился с визажисткой Лори Энн Эллисон и женился на ней. Брак продлился недолго, но именно эта встреча стала для Деппа судьбоносной: Эллисон видела в молодом панке большой потенциал и познакомила его с Николасом Кейджем. Актер отправил Деппа к агенту Айлин Фельдман, который записал Джонни на прослушивание к Уэсу Крэйвену.

Первый дебют в кино

Вскоре Депп дебютировал в фильме Крэйвена «Кошмар на улице Вязов». Роль была эпизодическая, но актеру удалось показать себя с лучшей стороны.

В то время Депп считал, что ему стоит сконцентрироваться на музыке. Однако группа распалась и актер вернулся в кино. Он снялся в комедии «Частный курорт», а затем поступил на драматический класс с Пегги Ферри.

Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"

После этого он снялся в фильме Оливера Стоуна «Взвод», а потом в сериале «Джамп-стрит, 21». Сериал стал очень популярным, а персонаж Том Хэнсон, которого сыграл Депп, стал идеалом для многих подростков.

Тогда актер переживал, что станет актером одной роли. После этого Депп снялся в «Плаксе» и в «Эдварде Руки-ножницы». Фильмы приобрели большую популярность и полюбились как критикам, так и зрителям.

Рост популярности в кино

В 90-х карьера Деппа развивалась стремительно. Он снялся в картине «Что гложет Гилберта Грейпа» вместе с Леонардо Ди Каприо. Затем он сыграл в киноленте "Бенни и Джун". В личной жизни у него были взлеты и падения, зато с работой всегда было хорошо. Депп старался отвергать предсказуемые роли и выбирал странные сценарии и персонажей.

Широкую известность актер получил после роли тайного полицейского в «Донни Браско». После этого он снялся в роли американского индейца в фильме «Храбрец».