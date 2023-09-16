Умер российский актер Вячеслав Гришечкин

Российский актер Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на основателя и лидера движения "Артисты воинам России" Диану Бичарову.

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По ее словам, актер скончался 15 сентября из-за проблем с сердцем. До этого Гришечкин жаловался на плохое самочувствие.

Вячеслав Гришечкин наиболее всего запомнился российским зрителям по роли полковника Староконя в сериале "Солдаты". Кроме того, он играл в Театре на Юго-Западе с момента его основания.