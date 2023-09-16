Скончался актер Игорь Кечаев
Российский актер кино и телевидения Игорь Кечаев умер 14 сентября на 63-м году своей жизни. Об этом сообщили в пресс-службе электротеатра «Станиславский».
— Игорь Кечаев был близким другом электротеатра и Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу (курс А. В. Эфроса и А. А. Васильева) и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам (спектакли «Наблюдатель», «Подсолнухи» и так далее), работал ассистентом режиссера в опере «Октавия. Трепанация», — говорится в сообщении.
Прощание с артистом прошло 15 сентября, передает официальная группа театра в соцсети «ВКонтакте».
Игорь Кечаев родился 3 февраля 1961 года. В 1987-м окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Он сыграл в таких фильмах, как «Меня зовут Арлекино», «Ленинград. Ноябрь».