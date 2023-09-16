Скончался актер Игорь Кечаев

— Игорь Кечаев был близким другом электротеатра и Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу (курс А. В. Эфроса и А. А. Васильева) и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам (спектакли «Наблюдатель», «Подсолнухи» и так далее), работал ассистентом режиссера в опере «Октавия. Трепанация», — говорится в сообщении.