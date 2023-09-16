Умер актер Майкл Макграт

14 сентября в своем доме в Блумфилде ушел из жизни Майкл Макграт, американский актер кино, ТВ и Бродвея, артист озвучания. О кончине 65-летнего Макграта сообщает Broadway World. Причина не называется.

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Макграт - лауреат и номинант ряда наград, в частности, он выиграл премию "Тони" ("театральный "Оскар") в категории "Лучший актер мюзикла", стал лауреатом Theatre World Award, Drama Desk и Outer Critics Circle Award.

Майкл Макграт родился 25 сентября 1957 года в Вустере, Массачусетс. Экранный дебют - 1990 год. В фильмографии - "Вчужом ряду" с Беном Аффлеком и Сэмюэлом Л. Джексоном, "Ковбои и ангелы", "Переводчица" с Кидман, "Мемфис", "Государственный секретарь", другие.