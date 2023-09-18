Шахназаров рассказал, почему на него обижался Меньшов

Карен Шахназаров рассказал, почему на него обижался Владимир Меньшов
Карен Шахназаров и Владимир Меньшов были близкими друзьями. Однако периодически они сталкивались с разногласиями.
Шахназаров с восторгом отзывается о кинокартине "Москва слезам не верит" и называетее шедевром. А вот фильм "Любовь и голуби", который также обязан своим выходом Владимиру Меньшову, нравится Шахназарову, но вызывает у него меньше трепета.
Когда-то этот факт обижал создателя культовых кинолент, пишут "Аргументы и Факты".
"«Любовь и голуби» мне тоже нравятся, но не так. Владимир Валентинович обижался, что я недостаточно оцениваю «Любовь и голуби». Я ему говорил: «Ну что тебе мало, что я обожаю «Москва слезам не верит»?".
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