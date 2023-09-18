Ушла из жизни турецкая кинозвезда Ойя Аласья

17 сентября в родном Стамбуле ушла из жизни турецкая актриса театра и кино Ойя Аласья, на счету которой несколько картин 60-70-х годов, ставших классикой национального кинематографа.

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Ойя была первой супругой ныне покойного актера Зеки Аласьи, с которым неоднократно снималась вместе. О кончине 74-летней артистки рассказала в соцсети их дочь Зейпен.

Отмечено, что Аласья отошла "в силу естественных причин".

Ойя Аласья дебютировала в кино в 1969 году. В фильмографии - ленты "Дочь швейцара", "Глупый миллионер", "Шесть женихов для трех невест", другие.