Ольга Остроумова: «На телевидение не хожу!»

У Ольги Остроумовой в этом году два творческих юбилея: 55 лет назад на экраны вышел фильм «Доживем до понедельника» с ее участием, а 40 лет назад актриса начала служить в театре имени Моссовета...

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- Ольга Михайловна, ждать ли ваш бенефис к этим солидным датам?

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- Я вообще юбилеи не люблю. В прошлом году, когда мне исполнилось 75 лет, я с другими стариками играла в спектакле «Соло для часов с боем». А там по сюжету герои отмечают день рождения. Вот и меня они тоже поздравили заодно.

- Обычно к юбилеям народных артистов Андрей Малахов или Дмитрий Борисов устраивают звездные посиделки с воспоминаниями в студиях своих ток-шоу...

- Меня там не ждите. Я на телевидение не хожу, просто не люблю.

- А ведь вам есть что рассказать! Например, как родители приняли ваше решение стать актрисой...

- Да, напекли пирожков в дорогу и отправили в столицу, где я никого не знала. Просто уверила родителей, что в Москве сразу найду общежитие, хотя на деле оказалось все не так ровно и гладко - я оказалась одна в чужом городе.

- Но тогда и время было другое!

- Конечно. Я могла хоть в десять вечера идти из клуба железнодорожников, где занималась в народном театре, и никто за меня не боялся. А сейчас, когда у меня пять внуков, приходится постоянно быть с ними на связи, беспокоиться.

- Ваши дети - Ольга и Михаил Левитины - тоже стали актерами. Не отговаривали их?

- Когда дочь решила поступать в ГИТИС, единственное, что я у нее спросила, какой мастер набирает курс. Оказалось, что Петр Фоменко. «О, иди, я сама бы пошла к нему», - только и сказала я дочери. Но поставила условие, что если она не поступает, то идет в иняз.

- Хотите сказать, что принципиально не занимались протекцией дочери?

- Только на третьем туре, на этапе собеседований, Петр Наумович спросил, где ее папа (художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж» Михаил Левитин. - Ред.) и мама. «Мама - на гастролях, папа - что-то пишет на даче в Малаховке», - ответила дочь. «Скажи им спасибо, что они мне не позвонили!» - сказал он на это. Хотя, конечно, мы были знакомы и могли ему позвонить. Но я не стала этого делать, чтобы дочь всего добилась сама, без опоры на громкие фамилии родителей.

- Мы встречаемся на кинофестивале «Волгоградский факел», где вы возглавляете жюри полнометражных лент. А как вообще относитесь к сегодняшнему российскому кино?