«Я смог бы стать многодетным отцом». Филипп Бледный — о детях

"Веник, как и я, тоже рос и менялся. Я начинал его играть, когда был еще 20-летним мальчишкой, а сейчас мне 35 лет. В новом сериале Веник уже отец семейства. На помощь ему приходят тети, которых, кстати, в сериале много. Всякий раз, когда моему герою надо куда-то отлучиться, он обращается за помощью к сестрам своей жена. Кстати, в реальной жизни я бы, наверно, тоже смог стать многодетным отцом. Мне неважно, сколько будет детей — 1, 2 или 5", — рассказал актер.