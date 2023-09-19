«Я последний из динозавров». Сталлоне — о своей карьере

Вы не можете быть готовы к этому… Продолжительность этой карьеры умопомрачительна. Это просто умопомрачительно, потому что я не знаю, сколько ещё вы сможете ждать. Общество меняется, коммерциализация в кино становится всё быстрее. Так что долголетие стало бы премией.