Умерла актриса Любовь Майкова

Скончалась советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Артистка ушла из жизни 18 сентября.

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Майкова в 1980 году окончила ГИТИС. В 1986-1989 годах работала в театре Малая Драматическая Труппа, была его основателем. На сцене сыграла Герду в "Снежной королеве", Маргариту в "Ричарде III" Шекспира, в других постановках.

Экранный дебют - 1980 год, "Вам и не снилось…" Фрэза. Сыграла в "Салоне красоты" Панкратова-Чёрного, в "Где находится нофелет?", в "Забытой мелодии для флейты" Рязанова.