Анна Хилькевич — о воспитании детей, экстриме и новых проектах

Анна Хилькевич – популярная российская актриса и телеведущая. Ее по праву можно назвать чудо-женщиной, ведь ей без проблем удается совмещать съемки в различных проектах, заботу о семье и постоянную работу над собой.

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В интервью Анна Хилькевич поделилась с «ФедералПресс» своим секретом успеха, а также рассказала о новом шоу «Дороже денег», которое выйдет на телеканале ТВ-3 22 сентября в 19:00. В этом проекте она выступила в роли ведущей.

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Уже в сентябре на ТВ-3 выходит благотворительная шоу-викторина «Дороже денег». Почему, на ваш взгляд, этот проект искреннее и интереснее других программ, где участники соревнуются в знаниях?

— На самом деле вы уже отчасти ответили на этот вопрос. Обычные интеллектуальные шоу только про знания и умение быстро и правильно мыслить. Такие программы не отличаются душевностью; можно сказать, что они совсем не об искренних чувствах, скорее о разуме. А в проекте «Дороже денег» все несколько иначе: люди сразятся в викторине, где с помощью своего ума стараются помочь другим. Суть шоу заключается в том, что участники борются за выигрыш не для себя, а для своих близких, которые всегда помогают окружающим, природе или стране в целом. Иногда у таких людей бывает тяжелое финансовое положение, поэтому неожиданный денежный подарок сможет облегчить им жизнь, чтобы они и дальше могли выполнять свою важнейшую миссию.

Получается, что проект «Дороже денег» напрямую связан с человеческими чувствами и взаимоотношениями между людьми. Викторина учит людей добру и милосердию. Анна, а чему бы вы как мама больше всего хотели научить своих детей? Какие основные качества вы стремитесь в них воспитать?

— Самое главное, что должен уметь делать каждый человек, как мне кажется, – это быть благодарным, ценить чужую помощь и труд. Я стараюсь научить своих детей именно этому. Также я ежедневно говорю дочкам о том, что в первую очередь нужно уметь слышать себя и свой внутренний голос, а также важно оставаться открытыми миру и любознательными.

А какие качества, как вам кажется, дети переняли от вас? В чем вы с ними похожи?

— У меня две дочери, и они на самом деле похожи и на меня, и на моего мужа. Старшая очень чувствительная, как мы. Она всегда старается понять других и помочь им. А младшая дочь похожа на меня тем, что она очень веселая, бойкая и любопытная. Она всегда придумывает какие-то новые идеи.

Вы сказали, что учите детей прислушиваться к себе и умению быть благодарными. А чему ваши дети научили вас? Какие удивительные открытия они для вас сделали?

— Дети помогают мне быть терпеливее, учат меня быть спокойнее и внимательнее. Благодаря им я перестала пропускать все через себя. При этом я стала уважительно относиться к любым мнениям и любому поведению.

Говоря о воспитании детей, невозможно не вспомнить о родителях. Какие главные уроки дали вам мама и папа?

— Ответ простой: родители учили меня жизни со всеми ее трудностями. За свою целеустремленность я благодарна папе. Он всегда учил меня не сворачивать с пути и достигать желаемого. А мама воспитала во мне настоящую женщину. Она всегда говорила о том, что важно быть красивой и любить себя и свое женское начало. Как мне кажется, родители помогли мне усвоить еще один важный урок: на их примере я поняла, как создать крепкую семью.

Несмотря на то что вы очень женственная и хрупкая, вы успели поучаствовать в нескольких экстремальных реалити-шоу. Почему вы решили получить такой опыт?

— Я никогда не думала, что полюблю реалити и даже буду в них участвовать. Я никогда не смотрела подобные шоу и ничего про них не знала. Оказалось, что реалити – настоящий мир в рамках программы, который становится для участников параллельной реальностью. Жанр таких проектов очень разносторонний и глубокий. Иногда подобные шоу становятся более захватывающими, чем кино и сериалы, потому что ты понимаешь, что участники живут не по сценарию, а испытывают реальные эмоции, начиная от страха, заканчивая безграничным счастьем. Все это – жизнь. Лично я решила принять участие в реалити-шоу, чтобы открыть в себе что-то новое, узнать себя с другой стороны. Мне хотелось понять, как я буду вести себя в той или иной неординарной ситуации, как я буду реагировать, как буду мыслить. Эти шоу сделали меня сильнее, научили решать разные сложные задачи. Но кроме личного интереса мной также двигало желание принести удовольствие телезрителю.

Что нового вы открыли в себе после участия в подобных проектах?

— Участие в проекте «Звезды в Африке» доказало мне, что мои возможности безграничны. Я поняла, что могу вообще все. Раньше мне просто хотелось в это верить, но теперь я убеждена в своей силе на 100 %. А шоу «Выжить в Дубае» помогло мне узнать себя с новых сторон, показало мне то, что я на самом деле очень смелый человек.

Что родные говорят о ваших опасных приключениях?

— Я не считаю, что эти реалити-шоу опасные, в них нет особого экстрима. Это просто проверка себя в рамках телевизионной передачи. Да, безусловно, там есть моменты, где можно испугаться и почувствовать страх, но это все – школа жизни, которая поможет стать сильнее в будущем.

Какие шоу вас привлекают? Где бы хотели быть в роли ведущей или участницы?

— Мне бы хотелось сняться в реалити-шоу, но уже не в роли участника, а в роли ведущей, потому что так я смогу быть неким наставником для конкурсантов, смогу их вести по игре. Однажды у меня уже был такой опыт, я вела проект «Влюбись, если сможешь», но я хотела бы попробовать что-то новое. Мне кажется, что в реалити-шоу круто быть еще и продюсером, мечтаю примерить на себя это амплуа. Креативный продюсер – это всегда об идеях, продумывании заданий и разных необычных фишек. Думаю, что это очень интересно.

Какие еще проекты с вашим участием, кроме «Дороже денег» на ТВ-3, выйдут в ближайшее время?