Ченнинг Татум может сыграть в «Дэдпуле 3»

Имя актера Ченнинга Татума появилось в числе членов съемочной группы фильма «Дэдпул 3» на сайте IMBb.

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Издание «Канобу» предполагает, что Татум сыграет роль Гамбита из одноименного фильма по комиксам Marvel от 20th Century Studios, производство которого отменили в 2019 году. Ченнинг Татум должен был исполнить в нем главную роль.

10 августа сообщалось, что компания Disney убрала «Дэдпул 3» из списка предстоящих релизов. Картина должна была выйти в мае 2023 года, но в июле сообщалось, что съемки проекта приостановили из-за забастовок Гильдии актеров США. Картина стала первым крупным проектом, пострадавшим от акций артистов.

В том же месяце Хью Джекман опубликовал кадр с Райаном Рейнольдсом со съемок «Дэдпула 3». Актер в этой картине вернулся к своему культовому образу Росомахи. На снимке артист появился в классической желто-синей экипировке, которую не надевал в фильмах, но она была каноничной в комиксах.