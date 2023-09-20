Умер актер из бразильской "мыльной оперы" "Габриэла" Харильдо Деда
19 сентября скончался Харильдо Деда, актер кино, сериалов, латиноамериканских теленовелл и режиссер.
Как передает Globo, артист ушел в госпитале Português da Bahia в Сальвадоре на 84-м году жизни. Причиной смерти стала полиогранная недостаточность.
Деда родился 3 ноября 1939 года в Симау-Диасе. В 12 лет отправился в Сальвадор, задавшись целью стать артистом.
На экранах дебютировал еще в 60-х, но первая лента актера "Как сделать мотоцикл" не была выпущена на экраны из-за цензуры. В итоге официально первый фильм артиста - историческая драма 1970 года "Пиндорама", представленная на Каннском МКФ на следующий год.
Среди дальнейших работ актера - "Последний герой", "Слово и утопия", теленовеллы "Роза Баия" и "Габриэла", "СуперМакс", "Центральный вокзал", "Великолепная Тита" и сотни других.
В театре артист сыграл в восьми десятках постановок и поставил как режиссер не менее тридцати. Был профессором театральной школы Федерального университета Баии, где стал наставником множества бразильских звезд.