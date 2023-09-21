Звезда турецких сериалов Марве Каяалп свела счеты с жизнью
Марве окончила актерский факультет Университета Сулеймана Демиреля в Испарте. Долгое время она работала в Стамбульском государственном театре, затем перешла в частный театр. Некролог опубликовал ntv.com.tr.
Актриса ушла из жизни 18 сентября. Похороны состоялись 20 сентября. Причины поступка Мерве неизвестны.
Во время учебы в университете актриса стала сниматься в сериалах и рекламе. Известность Каяалп получила благодаря участию в сериале «Сакарья Фират», «Маленький апокалипсис» и «Мечты и надежды».
Напомним, в Москве 29-летняя репетиторша свела счеты с жизнью после обвинений в эскорте.