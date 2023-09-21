Звезда турецких сериалов Марве Каяалп свела счеты с жизнью

Марве окончила актерский факультет Университета Сулеймана Демиреля в Испарте. Долгое время она работала в Стамбульском государственном театре, затем перешла в частный театр. Некролог опубликовал ntv.com.tr.

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Актриса ушла из жизни 18 сентября. Похороны состоялись 20 сентября. Причины поступка Мерве неизвестны.

Во время учебы в университете актриса стала сниматься в сериалах и рекламе. Известность Каяалп получила благодаря участию в сериале «Сакарья Фират», «Маленький апокалипсис» и «Мечты и надежды».