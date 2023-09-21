Умер актер из эротической драмы "Машина любви"

Ушел из жизни Стэн Харрис, режиссер, продюсер и актер, трижды номинированный на премию "Эмми" (телевизионный аналог "Оскара").

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Харрис работал над шоу с Бобом Диланом, Дэвидом Боуи, Джоном Уэйном, Джонни Кэшем и десятками других звезд, снимал сериалы и фильмы. Среди них - "Диснейленд", "Пульс", "Фантастическая девушка", "Странная семейка" и другие.

Как актер снялся в жесткой (рейтинг R) эротической драме 1971 года "Машина любви".

В 1982-м Харрис выиграл DGA, премию Гильдии режиссеров Америки.

Сын артиста Дэнни рассказал СМИ, что кинематографист скончался в понедельник "от естественных причин" в своем доме в Торонто. Харрис мирно отошел в окружении семьи на 93-м году жизни.

Там же, в Торонто, в середине 50-х годов началась карьера артиста - с музыкальных телешоу. В начале 60-х его семья переехала в Нью-Йорк, где Харрис занялся сериалами. Через десять лет артист перебрался в Лос-Анджелес, укрепившись в бизнесе. В частности, он, помимо прочего, выступил постановщиком 22-й церемонии вручения премии "Тони".